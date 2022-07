संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा, राहुल गांधी भी प्रदर्शन में हुए शामिल

Highlights विपक्ष ने महंगाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी जिसको स्वीकारा नहीं किया गया। महंगाई जीएसटी समेत अग्निपथ योजना पर चर्चा की मांग को लेकर सोमवार को भी विपक्ष ने हंगामा किया था।

नई दिल्ली: संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। मंगलवार को मॉनसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर लिए कांग्रेस के तमाम नेताओं ने नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ ही राहुल गांधी भी शामिल हुए।

बता दें कि महंगाई जीएसटी समेत अग्निपथ योजना पर चर्चा की मांग को लेकर सोमवार को भी विपक्ष ने हंगामा किया था। मंगलवार को भी ये हंगामा जारी रहा जिसके चलते चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

#WATCH Delhi | Congress leader Rahul Gandhi joins Opposition protest over the issues of inflation and price rise, in front of Gandhi statue in Parliament, on the second day of the Monsoon session pic.twitter.com/WK2iJGGufl