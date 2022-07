दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल, जानें पूरा मामला

Highlights सत्येंद्र जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन मामले की जांच शुरू की थी। आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक कथित मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ बुधवार को यहां की एक अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के बाद में दिन में मामले की सुनवाई करने की संभावना है।

जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया है। ईडी ने जैन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत 24 अगस्त, 2017 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन मामले की जांच शुरू की थी।

ED files charge sheet before court here against arrested Delhi Minister Satyendra Jain and others in a money laundering case