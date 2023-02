उद्धव ठाकरे की पार्टियों को सलाह, सतर्क रहिए, जो शिवसेना के साथ हुआ, वह आपके साथ भी हो सकता है

Highlights उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को फिल्म 'मिस्टर इंडिया' फिल्म का खलनायक मोगैंबो बताया EC के फैसले पर उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया और फैसला चोरों के पक्ष में गया ठाकरे ने विपक्षी पार्टियों को सतर्क रहने की सलाह दी

मुंबई: शिवसेना गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे, चुनाव आयोग द्वारा पार्टी का नाम और उसके चुनाव चिन्ह छीन लिए जाने के बाद फिल्म "मिस्टर इंडिया" के चर्चित डायलॉग "मोगैंबो खुश हुआ" से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसा है। ठाकरे ने शाह को फिल्म का खलनायक मोगैंबो बताया है।

इसके साथ उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि जब 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान शिवसैनिकों ने मुंबई को बचाया था, ''तब हिंदुत्व की बात करने वाले कहां थे? अब तो 56 इंच के सीने का शेखी बघारते हैं। तब कहाँ था वो 56 इंच का सीना? उसे पसीना आ रहा था"। उन्होंने कहा कि कभी लोग रैलियों में मोदी का मुखौटा पहनते थे, अब पीएम मोदी हैं, जो बालासाहेब ठाकरे के मुखौटे के पीछे पड़े हैं।

ठाकरे ने मुंबई के अंधेरी में एक सार्वजनिक बैठक में कहा, "कल, कोई (अमित शाह) पुणे आया था। उसने पूछा कि महाराष्ट्र में चीजें कैसे चल रही हैं। फिर किसी ने कहा कि यह बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि शिवसेना का नाम और चिन्ह हमारे साथ आए गुलामों को दिया गया था। इसलिए उन्होंने (शाह) बहुत अच्छा कहा, 'मोगैम्बो खुश हुआ'"

