Modi Surname Remark: राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया

Highlights SC ने गुजरात सरकार और भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया।

Modi surname remark: सुप्रीम कोर्ट नेराहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता की अपील पर गुजरात सरकार और भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

दरअसल होईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सीमित प्रश्न यह है कि क्या दोषसिद्धि निलंबित किए जाने योग्य है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की।

'Modi surname' remark | Supreme Court begins hearing of plea filed by Congress leader Rahul Gandhi challenging the Gujarat High Court order which declined to stay his conviction in the criminal defamation case in which he was sentenced to two years in jail by Surat court. pic.twitter.com/vr3RTwfhvv