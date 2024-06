‘मेरी मां बैठी थी वहां पे’: किसानों के विरोध के खिलाफ ‘100 रुपये वाले ट्वीट’ के लिए कंगना को थप्पड़ जड़ने वाली CISF की महिला कांस्टेबल निलंबित

Highlights गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला अधिकारी ने रनौत को कथित तौर पर थप्पड़ मारा इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ सीआईएसएफ अधिकारियों की एक जांच समिति गठित की गई है CISF की महिला कांस्टेबल ने गुस्से में कहा कि वह उस समय प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ रनौत के बयान से आहत हैं

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के मंडी से नवनिर्वाचित सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कथित तौर पर थप्पड़ मारने के बाद, CISF की महिला कांस्टेबल ने गुस्से में कहा कि वह उस समय प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ रनौत के बयान से आहत हैं। उसने कहा कि उसकी मां ने भी किसानों के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में CISF कांस्टेबल को हिंदी में यह कहते हुए सुना जा सकता है: “इसने ब्यान दिया था ना 100-100 रुपये के लिए बैठती है वहा पे, मेरी मां बैठी थी”।

ताजा जानकारी के अनुसार, सीआईएसएफ ने महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दी है। डीएसपी मोहाली केएस संधू ने मीडिया को दिए बयान में कहा, "सीआईएसएफ कमांडेंट ने मुझे बुलाया है। मैं जांच के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूं। मैं आपको घटनाक्रम से अवगत कराऊंगा।"

After slapping Kangana Ranaut, CISF personnel Kulvinder Kaur said, “I slapped her because she gave a statement against the farmers’ protest.“Isne Byan Diya Tha Na 100-100Rs ke Liye Baith Ti Hai Waha Pe, Meri Maa Baithi Thi” pic.twitter.com/6KKVMi4v5t — Gagandeep Singh (@Gagan4344) June 6, 2024

गुरुवार दोपहर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला अधिकारी ने रनौत को कथित तौर पर थप्पड़ मारा। एएनआई के अनुसार, जांच के लिए वरिष्ठ सीआईएसएफ अधिकारियों की एक जांच समिति गठित की गई है। घटना के तुरंत बाद, रनौत ने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान दिल्ली जाते समय सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

#KanganaRanaut another video of Chandigarh airport. CISF officer Kulwinder Kaur is being heard of talking about the women farmer protestors. pic.twitter.com/RqCR30q9AD — Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) June 6, 2024

एक्स पर पोस्ट किए गए "पंजाब में आतंक और हिंसा में चौंकाने वाली वृद्धि" शीर्षक वाले एक वीडियो बयान में, उन्होंने कहा कि वह सुरक्षित और ठीक हैं, लेकिन पंजाब में आतंकवाद बढ़ने को लेकर चिंतित हैं। कंगना हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनी गईं, जहाँ उन्होंने अपने निकटतम कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी को 74,000 से अधिक मतों से हराया।

Shocking rise in terror and violence in Punjab…. pic.twitter.com/7aefpp4blQ — Kangana Ranaut (Modi Ka Parivar) (@KanganaTeam) June 6, 2024

दिसंबर 2020 में, रनौत को एक बुजुर्ग महिला के बारे में उनके "अपमानजनक" ट्वीट के लिए माफ़ी माँगने के लिए कहा गया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वह "₹100 में उपलब्ध है", उन्होंने सुझाव दिया था कि उन्हें किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए काम पर रखा जा सकता है।

उस समय दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (DSGMC) के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि अभिनेता को एक सप्ताह के भीतर "बिना शर्त माफ़ी" मांगनी चाहिए। विवाद के तुरंत बाद, रनौत ने ट्वीट हटा दिया था।

Web Title: ‘Meri maa baithi thi wahan pe’: CISF woman constable who slapped Kangana for ‘Rs 100 tweet’ against farmers’ protest suspended