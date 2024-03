टिकट कटने के बाद मीनाक्षी लेखी ने बांसुरी स्वराज से मुलाकात की, अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा सौंपा

Highlights मीनाक्षी लेखी ने बांसुरी स्वराज से मुलाकात की अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा सौंपा भाजपा ने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से मीनाक्षी लेखी को तीसरी बार टिकट नहीं दिया है

नई दिल्ली: नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने बांसुरी स्वराज से मुलाकात की। मीनाक्षी लेखी ने बांसुरी स्वराज से मिलकर उन्हें अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा सौंपा। ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि भाजपा ने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से मीनाक्षी लेखी को तीसरी बार टिकट नहीं दिया है उनकी जगह बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया है। बांसुरी स्वराज दिवंगत भाजपा नेत्री सुषमा स्वाराज की बेटी हैं।

इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए मीनाक्षी लेखी ने कहा, "भाजपा की नई दिल्ली लोकसभा 2024 की उम्मीदवार सुश्री बांसुरी स्वराज से मुलाकात की। आज और अपने निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का विवरण सौंपा। नई दिल्ली के निवासियों के निरंतर कल्याण के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर एक बार मोदी सरकार...अब एक बार 400 पार।"

