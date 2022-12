MCD Results: भाजपा का 15 साल का शासन खत्म!, आप ने 126 आंकड़ा छूआ, 134 सीट पर कब्जा, जानें बीजेपी और कांग्रेस का हाल

Highlights एमसीडी के 250 वार्ड में से 126 में जीत दर्ज करनी थी। 2017 के नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 270 वार्ड में से 181 पर जीत दर्ज की थी। ‘आप’ ने 48 वार्ड और कांग्रेस ने 27 वार्ड जीते थे।

MCD Results: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर आम आदमी पार्टी (आप) ने कब्जा कर लिया है। आप इस बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। आप ने 126 का बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। आप ने 250 में से 134 सीट जीत ली।

राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़े के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 104 सीट, कांग्रेस ने 9 और अन्य ने 3 सीट पर जीत हासिल की। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को एमसीडी के 250 वार्ड में से 126 में जीत दर्ज करनी थी। कांग्रेस का बुरा हाल जारी है। 2017 में पार्टी ने 30 वार्ड पर कब्जा किया था।

