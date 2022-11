एमसीडी चुनाव: टिकट नहीं मिला तो टावर पर चढ़ गए 'आप' नेता, आत्महत्या की दी धमकी

Highlights आम आदमी पार्टी के नेता हसीब उल हसन टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर टावर पर चढ़े। दिल्ली के शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के सामने एक हाई टेंशन वायर टावर पर चढ़ गए 'आप' नेता। आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव के लिए दो बार में अपने 250 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है।

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए देश की राजधानी में सरगर्मी तेज है। आम आदमी पार्टी (आप) ने दो बार में अपने 250 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है। अब, जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला है, उनकी ओर से नाराजगी की बात भी सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मामला आप नेता हसीब उल हसन से जुड़ा है।

सामने आई जानकारी के टिकट नहीं मिलने पर हसीब उल हसन इतने नाराज हुए कि पार्टी पर गलत नीतियों का आरोप लगाते हुए दिल्ली के शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के सामने एक हाई टेंशन वायर टावर पर चढ़ गए और आत्महत्या की धमकी देने लगे। पार्टी ने दरअसल पूर्व में हसीब को निगम में पार्षद मनोनीत किया था लेकिन इस बार भी उन्हें टिकट नहीं मिल पाया।

