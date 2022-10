मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर किया हमला, बोले- "नोट पर लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर वाली बात गुजरात चुनाव के लिए नया हथकंडा है"

Highlights मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल द्वारा नोटों पर लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर छापे जाने की बात को ढोंग बताया मनोज तिवारी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव को लेकर चुनावी स्टंट कर रहे हैं 'आप' हिंदू विरोधी पार्टी है और उसके विधायक-मंत्री हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करते रहते हैं

दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी दिल्ली राज्य के पूर्व प्रमुख और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो गुजरात चुनाव को लेकर चुनावी स्टंट कर रहे हैं। मनोज तिवारी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर छापे जाने की मांग ढकोसला है, दरअसल आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हिंदू विरोधी है और उसके विधायक-मंत्री हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करते रहते हैं।

मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के दिये बयान पर तीखा हमला करते हुए कहा, "उनके (आप) मंत्री, पार्टी के गुजरात प्रमुख और अन्य नेताओं ने हिंदू देवताओं को गाली दी है और बहुत कुछ कहा है और उसके बाद भी वो पार्टी में हैं। वे (गुजरात) चुनाव में अपना चेहरा बचाने के लिए नए हथकंडे अपना रहे हैं। राम मंदिर पर आपत्ति करने वालों ने नया मुखौटा लगा लिया है।"

Their (AAP) minister, Gujarat chief & leaders have abused Hindu gods & said many things & yet, they are in the party. They're bringing new tactics to save face in polls. Those who objected to Ram Mandir have come with a new mask: BJP MP Manoj Tiwari on Arvind Kejriwal's statement https://t.co/7UmyzGwvWSpic.twitter.com/8pUX8sfcYg