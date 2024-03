मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, चंडीगढ़ में राज्यपाल को सौंपा त्यागपत्र

Highlights हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा अब नई सरकार को लेकर 12 बजे विधायक दल बैठक में होगा मंथन इस बात की संभावना है कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी वाली है

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय को इस्तीफा सौंप दिया। मनोहर लाल खट्टर के साथ पूरे मंत्रिमंडल ने भी त्यागपत्र सौंपा। माना जा रहा है कि उन्हें पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में करनाल सीट से लड़ा सकती है। अब ऐसे में दोपहर 12 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक के बाद ही नई सरकार के गठन को लेकर कुछ तस्वीर सामने आएगी।

Manohar Lal Khattar resigns as CM of Haryana pic.twitter.com/mV311cH8jm — ANI (@ANI) March 12, 2024

हालांकि, निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत ने मौजूदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे से पहले ही दावा किया था कि जेजीपी और भाजपा के बीच गठबंधन टूटेगा। लेकिन, हम सभी निर्दलीय विधायक एक साथ हैं और मनोहर सराकार का समर्थन करेंगे, इसलिए सरकार पर कोई खतरा नहीं है।

#WATCH | Haryana CM Manohar Lal Khattar leaves Haryana Niwas in Chandigarh. pic.twitter.com/91p8ipYUWK — ANI (@ANI) March 12, 2024

हरियाणा से निर्दलीय विधायक नयन रावन ने कहा कि वो कल ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं। उन्होंने कहा कि सभी ने निवर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर को समर्थन जताया था। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी चर्चा की। विधायक ने कहा कि उन्हें ये संकेत मिल चुके थे कि जेजेपी और भाजपा का गठबंधन टूटने जा रहा है।

#WATCH | Manohar Lal Khattar resigns as CM of Haryana; outside visuals from Raj Bhavan in Chandigarh#Haryanapic.twitter.com/V1SIxbIisK — ANI (@ANI) March 12, 2024

नयन लाल रावत ने प्रिथला से साल 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और वो यहां से जीते भी थे। दूसरे निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडर ने कहा कि हम सभी भाजपा नीत सरकार का समर्थन कर रहे हैं।

#UPDATE | Haryana CM Manohar Lal Khattar and the cabinet submitted their resignations to state Governor Bandaru Dattatreya. — ANI (@ANI) March 12, 2024

हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा ने भी दावा किया कि भाजपा और जेजेपी के गठबंधन टूट जाने के बावजूद भी 10 की 10 लोकसभा सीटें अपने दम पर भाजपा जीत सकती है।

#WATCH | BJP leader Manohar Lal Khattar leaves from Raj Bhavan in Chandigarh after resigning as CM of Haryana



CM Khattar and his cabinet submitted their resignations to state Governor Bandaru Dattatreya. pic.twitter.com/UaGDECkk5L — ANI (@ANI) March 12, 2024

Web Title: Manohar Lal Khattar resigns from the post of Chief Minister submits resignation letter to Governor in Chandigarh