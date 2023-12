Mann Ki Baat: "भारत बन रहा इनोवेशन का हब", मन की बात के 108वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साल का आखिरी मन की बात का 108वां एपिसोड कर रहे हैं। देश को संबोधित करते हुए पीएम पूरे साल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी नवीन प्रौद्योगिकी ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सुविधा ला दी है।

उन्होंने काशी-तमिल संगमम कार्यक्रम को याद किया, जहां स्वदेशी एआई-संचालित भाषिनी ऐप ने उनके शब्दों का हिंदी से तमिल में आसानी से उचित अनुवाद सुनिश्चित किया था। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीक लागू होने के बाद न्यायपालिका और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज में आसानी होगी।

उन्होंने कहा, "मैं युवाओं से वास्तविक समय के अनुवाद से संबंधित एआई टूल का पता लगाने और उन्हें 100 प्रतिशत फुलप्रूफ बनाने का आग्रह करता हूं।"

पीएम मोदी ने कहा, "भारत आत्मविश्वास से भरपूर है, विकसित भारत की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना से ओत-प्रोत है। हमें 2024 में भी यही भावना और गति बनाए रखनी है।"

Prime Minister Narendra Modi addresses the last 'Mann Ki Baat' of the year 2023.



This is the 108th episode of 'Mann Ki Baat'. pic.twitter.com/A51hMRmRvL