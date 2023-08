मनमोहन सिंह के व्हीलचेयर पर राज्यसभा सत्र में भाग लेने को भाजपा ने बताया बेहद शर्मनाक, कांग्रेस ने किया पलटवार

Highlights पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोमवार को महत्वपूर्ण राज्यसभा सत्र में भाग लेने के लिए व्हीलचेयर पर संसद आए मनमोहन सिंह की उपस्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई।

नई दिल्ली: देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोमवार को महत्वपूर्ण राज्यसभा सत्र में भाग लेने के लिए व्हीलचेयर पर संसद आए, जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पर चर्चा हो रही थी।

Today, in the Rajya Sabha, Dr. Manmohan Singh stood as a beacon of integrity and came especially to vote against the black ordinance. His unwavering commitment to democracy and the constitution is a profound inspiration. My heartfelt gratitude goes out to him for his invaluable… pic.twitter.com/JhBwUUjQOe