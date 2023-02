मनीष सिसोदिया से आज सीबीआई की पूछताछ, घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, केजरीवाल बोले- गिरफ्तार कर सकती है जांच एजेंसी

Highlights आबकारी नीति मामले में सीबीआई के सवालों का सामना करने के लिए आज पेश होंगे मनीष सिसोदिया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार भी कर सकती है। इससे पहले सिसोदिया से सीबीआई ने पिछले साल 17 अक्टूबर को पूछताछ की थी।

नई दिल्ली: दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से आज सीबीआई आबकारी नीति मामले में पूछताछ करने वाली है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सिसोदिया जांच में पूरा सहयोग करेंगे और जोर देकर कहा कि यह एक 'कट्टर ईमानदार' पार्टी है। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई है कि सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। इस बीच रविवार सुबह से दिल्ली में सिसोदिया के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

Delhi | Security deployed outside the residence of Delhi Deputy CM Manish Sisodia.



Manish Sisodia is to be questioned by CBI today, in connection with the liquor policy case. pic.twitter.com/nnEjVcMRwH