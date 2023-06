मणिपुर में महिलाओं के नेतृत्व में भीड़ द्वारा रास्ता रोके जाने के बाद सेना ने 12 उग्रवादियों को छोड़ा, बताया क्यों कार्रवाई नहीं करने का लिया फैसला

इंफाल: भारतीय सेना ने मणिपुर के इथाम गांव में महिलाओं के नेतृत्व में 1200 से अधिक लोगों की भीड़ के सामने खड़े हो जाने के बाद 12 उग्रवादियों को रिहा कर दिया। सेना ने एक बयान में कहा कि उसने लगभग एक दिन तक चले गतिरोध को खत्म करने के लिए और नागरिकों की जान जोखिम में नहीं डालने के लिए उग्रवादियों को रिहा करने का फैसला किया है।

सेना ने कहा, 'महिलाओं के नेतृत्व वाली एक क्रोधित भीड़ के खिलाफ बल के इस्तेमाल की संवेदनशीलता और इस तरह की कार्रवाई से नागरिकों को पहुंचने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए सभी 12 कैडरों को स्थानीय नेता को सौंपने का एक निर्णय लिया गया।' सेना ने 'परिपक्व निर्णय' लेने के लिए ऑपरेशन के प्रभारी कमांडर की भी सराहना की, जिसने 'भारतीय सेना का मानवीय चेहरा' दिखाया।

