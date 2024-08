मालदीव ने इस वजह से नई दिल्ली को सौंपे 28 द्वीप, चीन के खिलाफ हुई भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत

Highlights मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों में भारी गिरावट देखी गई। विदेश मंत्री जयशंकर ने कल मालदीव की अपनी यात्रा समाप्त की। मालदीव पक्ष ने सामाजिक, बुनियादी ढांचा और वित्तीय क्षेत्रों सहित मालदीव के समग्र विकास के लिए भारत के समर्थन की सराहना की।

मालदीव के साथ भारत के रिश्ते इस साल तब और निचले स्तर पर पहुंच गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और मालदीव के राजनेता नाराज हो गए। इससे मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों में भारी गिरावट देखी गई।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 'इंडिया आउट' अभियान पर सवार होकर सत्ता में आए और उनका रुख चीन समर्थक रहा है। लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि द्वीप राष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वह भारत के साथ शांति बनाने को इच्छुक है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने कल मालदीव की अपनी यात्रा समाप्त की। माल में अपने समय के दौरान, जयशंकर ने क्षमता निर्माण पर केंद्रित कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और छह उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

Concluded a productive visit to Maldives!



Living up to the message of our ties: ‘Imagined by Maldives, Delivered by India’.

🇮🇳 🇲🇻



Some highlights: pic.twitter.com/RmdM3WLSoj