वीडियो: महाराष्ट्र के बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर हुआ बड़ा हादसा, दो प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाला फुटओवर ब्रिज का हिस्सा गिरा, कई घायल

Highlights महाराष्ट्र के बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एक फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिरने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में चार लोग बुरी तरह घायल हुए है।

मुंबई: महाराष्ट्र के चन्द्रपुर में बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर एक घटना घट गई है। यहां पर एक फुट ओवर ब्रिज के एक हिस्से के गिर जाने से करीब चार लोग घायल हो गए है। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान यात्री ट्रैक को पार कर रहे थे।

वहीं इस हादसे को लेकर सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ का बयान भी सामने आया जिन्होंने घटना पर अपडेट दिया है। वहीं रेलवे ने भी बयान जारी कर घायलों को मुआवजे का एलान किया है।

#WATCH | Slabs fall off of a foot over bridge at Balharshah railway junction in Maharashtra's Chandrapur; people feared injured pic.twitter.com/5VT8ry3ybe — ANI (@ANI) November 27, 2022

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, यह घटना रविवार 27 नवंबर को शाम पांच बजे घटी है। बताया जा रहा है घायल लोगों में से कुछ लोगों की हालत काफी गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। इस ब्रिज को लेकर यह कहा जा रहा है कि यह फुटओवर ब्रिज प्लेटफॉर्म एक और दो को जोड़ता है।

Chandrapur, Maharashtra | Part of pre-cast slab of Foot over bridge at Balharshah, Nagpur division fell down at around 5.10pm today. 4 persons injured in incident & all have been shifted to Civil Hospital after giving first aid. No casualties reported: Shivaji Sutar, CPRO CR — ANI (@ANI) November 27, 2022

हादसे को लेकर सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ ने क्या कहा

घटना पर बोलते हुए सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ शिवाजी सुतार ने कहा है कि नागपुर मंडल के बल्हारशाह में आज शाम यह घटना घटी है। उन्होंने कहा कि यह घटना शाम के 5.10 बजे घटी है जिसमें बिज्र का प्री-कास्ट स्लैब का एक हिस्सा गिर गया है।

उनके अनुसार, इस हादसे में चार लोग घायल हुए है जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है। सुतार ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

UPDATE | Railway announces Ex gratia Rs 1 lakh to grievously injured and Rs 50,000 to those who sustained simple injuries. Injured persons being given best medical treatment by shifting them to other hospitals for early recovery: CPRO CR — ANI (@ANI) November 27, 2022

रेलवे ने मुआवजे का किया एलान

हादसे को देखते हुए रेलवे ने मुआवजे का भी एलान किया है। ऐसे में सीपीआरओ ने कहा है कि जो लोग गंभीर रूप से घायल है उन्हें एक लाख रुपए और जो सामान्य रुप से घायल है उन्हें 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। यही नहीं सीपीआरओ ने यह भी कहा कि गंभीर रुप से घायल लोग जल्दी से ठीक हो, इसके लिए डॉक्टर उनके इलाज में लगे हुए है।

