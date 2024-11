Maharashtra Vidhan Sabha Chunav: 288 सीट पर शाम 5 बजे तक 58.22 प्रतिशत मतदान?, कड़ी सुरक्षा के बीच सलमान खान ने डाला वोट, देखें वीडियो

Highlights मतदान शाम छह बजे तक जारी रहेगा। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ। निर्वाचन अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

Maharashtra Vidhan Sabha Chunav: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम पांच बजे तक 58.22 प्रतिशत मतदान हुआ। सलमान खान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर नजर आए। कड़ी सुरक्षा के बीच अभिनेता ने वोट डाला। निर्वाचन अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के साथ ही नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव पर भी वोट डाला गया। राज्य में मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं महा विकास आघाडी (एमवीए) गठबंधन को सत्ता में वापसी की उम्मीद है। मतदान शाम छह बजे तक जारी रहेगा।

अधिकारियों ने बताया कि इस बार महाराष्ट्र में कुल 1,00,186 मतदान केंद्र हैं, जबकि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में 96,654 मतदान केंद्र थे। अधिकारियों ने बताया कि 9.7 करोड़ से अधिक मतदाता मैदान में मौजूद 4,136 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। महायुति गठबंधन में शामिल भाजपा 149 सीट पर, शिवसेना 81 सीट पर और अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा 59 सीट पर चुनाव लड़ रही है।

विपक्षी गठबंधन एमवीए में शामिल कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार, शिवसेना (यूबीटी) ने 95 और राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने 86 उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) समेत छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। राज्य विधानमंडल के 288 सदस्यीय निचले सदन में बसपा ने 237 उम्मीदवार और एआईएमआईएम ने 17 उम्मीदवार उतारे हैं।

VIDEO | Maharashtra Assembly elections 2024: "I have just cast my vote. It is an extremely proud feeling to exercise my right to vote as a citizen of Mumbai. I hope all Mumbaikers have come out today and exercised their right," says Reliance Foundation chairperson Nita Ambani… pic.twitter.com/6pwyx5X9ks