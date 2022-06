Maharashtra Political Crisis: बैठक में 6 प्रस्ताव पास, संजय राउत बोले-शिवसेना के साथ जो गद्दारी या बेईमानी की है उनपर कठोर कार्रवाई...

Highlights शिवसेना को बीजेपी के साथ रहने की जरूरत है। शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

Maharashtra Political Crisis: शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संजय राउत ने कहा कि बैठक में 6 प्रस्ताव पास हुए हैं। छठे प्रस्ताव में कहा गया है कि बालासाहेब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है तो हमें ये मंजूर नहीं, उसपर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों ने, चाहे वे कितने भी बड़े नेता हों, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक प्रस्ताव के माध्यम से उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं।

Mumbai | You already know what was discussed in the meeting, the important thing is that we will not forget the betrayal done by rebel Shiv Sena MLAs. We (Shiv Sena) will win for sure: Maharashtra Minister Aaditya Thackeray pic.twitter.com/V2c83nd3U4 — ANI (@ANI) June 25, 2022

शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिसकी आज दोपहर सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि किसी को भी नया समूह बनाने के लिए पार्टी या बालासाहेब ठाकरे के नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

CM Uddhav Thackeray has said that the leaders who have left Shiv Sena should not ask for votes in the name of Shiv Sena and Balasaheb Thackeray. Ask for votes in the name of your father. Mahavikas Aghadi is united: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/xS4TxPxP0E — ANI (@ANI) June 25, 2022

बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि उनका संगठन कोई नहीं तोड़ रहा है, हम भी उस संगठन के सदस्य हैं, कल भी रहेंगे। जब उद्धव ठाकरे को हक़ीक़त का पता चलेगा तब वो शायद ये निर्णय लें कि हमने जो किया था वो लोगों को सही नहीं लग रहा तो हम अपना निर्णय बदलते हैं, वो नेता हैं कुछ भी कर सकते हैं।

Recognition should be given to our faction, if it isn't given, we'll go to court & prove our existence & numbers. We've numbers, but we respect CM Uddhav Thackeray, we won't speak against him. We must follow the path on which we fought Assembly elections:Rebel MLA Deepak Kesarkar pic.twitter.com/QVgkLs5Wss — ANI (@ANI) June 25, 2022

शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई में कहा कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो लोग छोड़कर गए हैं, वे शिवसेना के नाम से वोट मत मांगे और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप बालासाहेब ठाकरे के नाम पर वोट मत मांगे।

संजय राउत के बयान पर बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि उन्होंने(संजय राउत) जो बात कही हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। हमारा नाम तो शिवसेना ही है, अगर उन्हें लगता है कि उसमें कुछ नहीं जोड़ना तो हम उसको शिवसेना बोलेंगे, हम उनका आदर करेंगे।

महाराष्ट्र में बागी विधायकों के कार्यालयों और आवासों पर हमलों की घटनाओं का जिक्र करते हुए केसरकर ने कहा, 'हम मुख्यमंत्री से यह भी कहना चाहते हैं कि वह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं और सुनिश्चित करें कि हिंसा हो, हम वापस लौटने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।”

