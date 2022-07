महाराष्ट्र: फ्लोर टेस्ट की पूर्व संध्या पर शिंदे गुट, बीजेपी विधायकों और अन्य नेताओं के बीच होटल में हुई बैठक

मुंबई: फ्लोर टेस्ट की पूर्व संध्या में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायकों के अलावा पार्टी के अन्य नेताओं के साथ एक होटल में बैठक की है। शिंदे सरकार को 4 जुलाई, सोमवार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना है। ऐसे में यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि सीएम शिंदे यह दावा कर चुके हैं कि उन्हें 170 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है।

रविवार को हुए राज्य के विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राहुल नार्वेकर ने जीत हासिल की है। उन्होंने ठाकरे गुट की शिवसेना के उम्मीदवार राजन साल्वी को मात दी है। मतदान में जहां नार्वेकर को 164 वोट मिले हैं तो वहीं साल्वी को महज 107 वोटों से संतोष करना पड़ा। जबकि, सपा के दोनों विधायकों और एआईएमआईएम के विधायक ने किसी भी पक्ष में मतदान नहीं किया।

Mumbai: Maharashtra CM Eknath Shinde along with his faction of Shiv Sena MLA holds a meeting with Deputy CM Devendra Fadnavis, BJP MLAs, and other party leaders at a hotel pic.twitter.com/OQbpzUKtIu