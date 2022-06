Maha Political Crisis: बातचीत के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं, राउत का ट्वीट-गुलामी की जगह स्वाभिमान से फैसला करें...

Highlights हमारा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर है। हम अपने महाराष्ट्र के साथियों के साथ संपर्क में है। भाजपा की मंशा सफल नहीं होगी।

Maha Political Crisis: शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि बातचीत के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं..चर्चा ही आगे बढ़ा सकती है। शिवसेना के बागी विधायकों से कहा कि गुलामी की जगह स्वाभिमान से फैसला करें। आपके लिए हम कुछ ही करने के लिए तैयार हैं।

राउत ने ट्वीट कर कहा कि विचार-विमर्श मार्ग प्रशस्त कर सकता है। चर्चा हो सकती है। घर के दरवाजे खुले हैं। जंगल क्यों भटकता है? आइए गुलामी के बजाय स्वाभिमान से फैसला करें! जय महाराष्ट्र! राउत ने से कहा कि आप कहते हैं कि आप असली शिवसैनिक हैं और पार्टी नहीं छोड़ेंगे।

"The doors are still open for talks...Discussions can lead the way," tweets Shiv Sena leader Sanjay Raut#MaharashtraPoliticalCrisispic.twitter.com/3sh31SvMCK