Madhya Pradesh State Service Preliminary Examination: एमपीपीएससी और वन सेवा परीक्षा 28 अप्रैल की जगह 23 जून को, जानें वजह

Highlights लोकसभा चुनावों के चलते दोनों भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम बदला गया है। 29 सीट पर 19 अप्रैल से 13 मई के बीच चार चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। मतों की गिनती चार जून को होगी।

Madhya Pradesh State Service Preliminary Examination LS polls 2024: आसन्न लोकसभा चुनावों के कारण मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 आगे बढ़ा दी है। अब ये परीक्षाएं 28 अप्रैल की जगह 23 जून को आयोजित की जाएंगी। एमपीपीएससी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनावों के चलते दोनों भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम बदला गया है।

और इन परीक्षाओं के प्रवेशपत्र एमपीपीएससी की वेबसाइट के जरिये 12 जून से प्राप्त किए जा सकेंगे। सूबे की 29 सीट पर 19 अप्रैल से 13 मई के बीच चार चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। मतों की गिनती चार जून को होगी।

