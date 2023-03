इंदौर मंदिर हादसे में मरने वालों की संख्या 35 हुई, बचाव अभियान जारी, मंदिर में बनी बावड़ी की छत धंसने से कल हुई थी दुर्घटना

Highlights इंदौर में बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी के दिन कल हुआ था हादसा। मंदिर में एक बावड़ी पर बनी छत के अचानक धंस जाने से कई लोग कुएं में जा गिरे थे। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है, 18 लोग अस्पताल में भर्ती हैं।

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर आयोजित हवन के दौरान पुरातन बावड़ी की छत धंसने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन भी फिलहाल जारी है। हादसे के बाद गुरुवार दोपहर से शुरू हुए बचाव अभियान के तहत बावड़ी का पानी खाली कर लापता लोगों की तलाश की जा रही है।

इस दौरान सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से चलाए गए बचाव अभियान के तहत करीब 20 लोगों को बावड़ी से बाहर निकालकर बचाया गया।

Stepwell collapse at Indore temple | Death toll rises to 35



18 people were admitted to the hospital, out of which 2 people have been discharged. 35 people died. One person is still missing. Army, NDRF & SDRF teams are conducting search & rescue operation: Indore Collector Dr… pic.twitter.com/3Ff6VzAkXs