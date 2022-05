भाजपा पर कमलनाथ ने साधा निशाना, कहा- हम धर्म को अपनी राजनीति का आधार नहीं मानते

Highlights मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि धर्म राजनीति का आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म हमारे परिवार की घटना है, यह राजनीति की घटना नहीं है।

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को कहा कि धर्म राजनीति का आधार नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "हम धर्म को अपनी राजनीति का आधार नहीं मानते। हम धर्म को एक घटना नहीं बनाते हैं। हमारा धर्म हमारे परिवार की घटना है, यह राजनीति की घटना नहीं है।" समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, कमलनाथ ने कहा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है लेकिन वह मूर्ख नहीं हैं।

यही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार पर अन्य पिछड़े वर्गों के साथ गंभीर अन्याय करने का भी आरोप लगाया क्योंकि उन्होंने दावा किया कि राज्य ने पंचायत चुनावों में ओबीसी को केवल 9-13 प्रतिशत कोटा दिया है। कमलनाथ का ये बयान मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद आया है।

Madhya Pradesh | I proudly say that I am Hindu but I am not a fool. We do not consider religion as the basis of our politics. We don't make religion an event. Our religion is an event of our family, it is not an event of politics: State Congress chief Kamal Nath (29.05) pic.twitter.com/EXSXKJdiBw