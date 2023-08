अमरमणि त्रिपाठी और पत्नी मधुमणि के जेल से रिहाई पर रो पड़ी मधुमिता शुक्ला की बहन, बोलीं- "अगर वो बाहर आकर हमें मार डाले..."

Highlights राजनेता अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को जेल से रिहाई मिली कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के दोषी हैं दंपति मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने रिहाई का किया विरोध

लखनऊ: उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को जेल से रिहाई मिल गई है।

अमरमणि त्रिपाठी के आजीवन कारावास की सजा को अच्छे आचरण के कारण खत्म कर गुरुवार को दंपति को रिहा कर दिया गया जिसके बाद कवयित्री मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला का दर्द छलक आया।

गौरतलब है कि वह सुप्रीम कोर्ट के सामने अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के आदेश को रुकवाने के लिए आई थीं लेकिन ऐसा न होने पर वह मीडिया के सामने रो पड़ी।

उन्होंने आरोप लगाया कि अगर अमरमणि त्रिपाठी को सजा पूरी होने से पहले रिहा किया गया तो उनकी जान को खतरा है। उन्होंने रोते हुए भी कहा, "अगर वह (अमरमणि त्रिपाठी) जेल नहीं गए हैं तो उन्हें जल्दी रिहाई देने का सवाल ही कहां है।"

उन्होंने कैमरे के सामने आकर कहा कि मैं दर-दर भटक रही हूं, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। सरकारें कितनी निकम्मी हैं कि अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बावजूद अमरमणि त्रिपाठी को जेल नहीं भेज सकीं।

जैसे ही उन्हें शीघ्र रिहाई आदेश के बारे में पता चला तो उन्होंने वीडियो के जरिए अपील की। मीडिया के बात करते हुए वह भावुक हो गई और उन्हें अब अपने परिवार की जान के खतरे की आंशका है जिसके कारण वह डरी हुई हैं।

VIDEO | "I have been running from pillar to post, but didn't get justice till today. Such useless are the governments that they couldn't send Amarmani Tripathi to prison despite the court giving him life imprisonment," says Nidhi Shukla, sister of late poet Madhumita Shukla, on… pic.twitter.com/r4JIb5xfQZ