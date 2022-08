राज्यसभाः विदाई भाषण में बोले एम वेंकैया नायडू- 'हम दुश्मन नहीं हैं, हम प्रतिद्वंद्वी हैं'

Highlights राज्यसभा में अपने विदाई भाषण में नायडू ने कहा कि जिस दिन पीएम ने मुझे बताया कि मुझे भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए चुना जा रहा है, मैं रो रहा था। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जनादेश दिया था, मैंने बाध्य होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नायडू ने कहा कि मैंने सदन को बनाए रखने की पूरी कोशिश की।

नई दिल्ली: निवर्तमान राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को विपक्षी दलों से सत्ताधारी दल के साथ दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी के रूप में व्यवहार करने का आग्रह किया। उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भी धन्यवाद दिया।

We are not enemies, we are rivals. We must work hard to outshine others in competition but not run down others. My wish is that Parliament functions well... I'm thankful & moved by your love & affection, said M Venkaiah Naidu, in his last remarks as the Rajya Sabha Chairman & VP pic.twitter.com/yiYoM9QF4c