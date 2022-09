बारिश से बेहाल लखनऊ, घुटने भर पानी में कमिश्नर रोशन जैकब ने लिया हालात का जायजा, वीडियो हुआ वायरल

Highlights बारिश के कारण पूरा लखनऊ पानी-पानी हो गया है। लखनऊ कमिश्नर रोशन जैकब ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से कहा कि बिना वजह घर से बाहर न निकलें।

लखनऊः भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। कई घरों में पानी घुसने की भी सूचना हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश ने हादसे को भी जन्म दिया। गुरुवार लखनऊ में भारी बारिश से कैंट अंतर्गत दिलकुशा में दीवार गिरने से 9 लोगो की मृत्यु हो गई। मरने वालों में 3 पुरूष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं।

बारिश के कारण शहर पानी-पानी हो गया है। हादसों और जलजमाव की स्थिति को देख लखनऊ कमिश्नर रोशन जैकब ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं जल भराव का सामना कर रहे कई इलाकों को खुद निरीक्षण किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस आयुक्त जैकब घुटने भर पानी में हालात का जायजा लेती दिखाई दे रही हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh: Lucknow Commissioner Roshan Jacob inspects waterlogging issues after heavy rain lashes city



Visuals from the area surrounding Engineering College, Jankipuram & riverfront colony pic.twitter.com/1JHMMJ7xUj