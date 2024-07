लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने किया कमाल, बनीं महानिदेशक चिकित्सा सेवा (सेना) पर नियुक्त होने वाली पहली महिला

Highlights नायर इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन जाएंगी। वह एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति के बाद महानिदेशक अस्पताल सेवा (सशस्त्र बल) का पद संभालने वाली पहली महिला भी थीं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर इस तरह सुर्खियां बटोर रही हों।

नई दिल्ली: लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर गुरुवार यानी 01 अगस्त 2024 को महानिदेशक चिकित्सा सेवा (सेना) की नियुक्ति ग्रहण करेंगी। बता दें कि नायर इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन जाएंगी। इससे पहले वह एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति के बाद महानिदेशक अस्पताल सेवा (सशस्त्र बल) का पद संभालने वाली पहली महिला भी थीं।

वैसे ये पहला मौका नहीं है जब लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर इस तरह सुर्खियां बटोर रही हों। इससे पहले पिछले साल वो अपने पति केपी नायर के साथ चर्चा का विषय रह चुकी हैं। दरअसल, भारत में किसी भी जोड़े का थ्री-स्टार जनरल होना कोई आम बात नहीं है। मगर केपी नायर और उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ये मुकाम हासिल कर चुके हैं।

