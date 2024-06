Mumbai Cylinder Blast: मुंबई के चेंबूर में ब्लास्ट हुआ LPG सिलेंडर, 10 लोग गंभीर रूप से घायल

Mumbai Cylinder Blast: महाराष्ट्र के मुंबई स्थित चेंबूर क्षेत्र के एक घर में अचानक से एलपीजी सिलेंडर फटने से आग लगी और 10 लोग इस मामले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से सामने आई है।

खबर आ रही है कि मुंबई के चेंबूर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस भीषण हादसे में 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं।आपातकालीन सेवाओं ने घटना पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। विस्फोट के कारणों की अभी जांच की जा रही है।

बृहन्मुंबई नगर निगम के मुंबई फायर ब्रिगेड के अनुसार, 6 जून की सुबह चेंबूर में सीजी गिडवानी रोड पर गोल्फ क्लब के पास स्मोक हिल सैलून के पीछे आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।

#WATCH | 10 people injured and property damaged in LPG cylinder blast in Chembur area of Mumbai today pic.twitter.com/tuHyVs6aW6