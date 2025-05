Adampur Air Base: भारत के सैनिक मां भारती बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते, देखें वीडियो

Highlights भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोबिंद सिंह जी भी धरती है। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा है। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई।

Adampur Air Base: आदमपुर एयर बेस में जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छिना गया तब हमें आतंकियों के फन को उनके घर में घुसकर कुचल दिया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी ने अपने लक्ष्य को पूर्णता के साथ हासिल किया। पाकिस्तान में न केवल आतंकवादी शिविर और उनके हवाई अड्डे नष्ट किए गए, बल्कि उनके नापाक मंसूबों और दुस्साहस को भी परास्त किया गया। भारत माता की जय' मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं..." वह कहते हैं, "भारत माता की जय हर उस सैनिक का संकल्प है जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है और देश के लिए कुछ करना चाहता है।

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi says "...Operation Sindoor is not a normal military operation. It is the confluence of India's policy, intention and decisiveness. India is the land of Buddha as well as Guru Gobind Singh ji...When the sindoor' of our sisters and… pic.twitter.com/VAaYmMzvF1 — ANI (@ANI) May 13, 2025

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi says "...Hum ghar mein ghus kar maarenge aur bachne ka ek mauka tak nahi denge..."



He says "The Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy have defeated the Pakistani Army on which these terrorists were relying. There is no… pic.twitter.com/4vgoTAfX27— ANI (@ANI) May 13, 2025

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi said, "Pakistan's drone, their UAVs, aircraft and missiles - all of those failed before our capable air defence. I extend heartfelt appreciation to the leadership of all air bases of the country and every air warrior of the… pic.twitter.com/V5yDbsGkmq— ANI (@ANI) May 13, 2025

PM Shri @narendramodi's interaction with air warriors and soldiers at AFS Adampur. https://t.co/kMB0gZDiex— BJP (@BJP4India) May 13, 2025

भारत माता की जय, भारत माता की जय... इस जयघोष की ताकत अभी-अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय, ये सिर्फ उद्घोष नहीं है। ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान-मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है, जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय, मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी।

जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके पराक्रम के वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा, आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है।

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi says "When our drones destroy the walls of the enemy's fort, when our missiles reach the target with a whizzing sound, the enemy hears 'Bharat Mata Ki Jai'. When we light up the sun even at night, the enemy sees 'Bharat Mata Ki… pic.twitter.com/U2gBePecem — ANI (@ANI) May 13, 2025

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi said, "Rattled with #OperationSindoor, the enemy tried to attack this air base and several of our other air bases multiple times. They targeted us again and again but the nefarious designs of Pakistan failed each time.". pic.twitter.com/elRUmUDUgr— ANI (@ANI) May 13, 2025

जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है - भारत माता की जय। आप सभी ने वाकई कोटि-कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं, तो धरती धन्य हो जाती है।

जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है, तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए मैं आज सुबह-सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा हूं। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी, तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं।

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi says "'Bharat Mata ki Jai' maidaan mein bhi goonjti hai aur mission mein bhi. Jab Bharat ke sainik Maa Bharati bolte hai toh dushman ke kaleje kaanp jaate hai..."



He says "Bharat Mata ki Jai is the resolve of every soldier who… pic.twitter.com/NbDgG0TKu1 — ANI (@ANI) May 13, 2025

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi said, "I can proudly say that all of you reached your target with perfection. In Pakistan, it was not just the terrorist camps and their air bases that were destroyed, but their nefarious designs and audacity were also defeated."… pic.twitter.com/fWPVS2Gti7— ANI (@ANI) May 13, 2025

आपके पराक्रम की वजह से आज #OperationSindoor की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपेरशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। OperationSindoor कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नीयत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है।

वो कायरों की तरह छिपकर आए थे, लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा है। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है कि भारत की ओर नजर उठाने का अब एक ही अंजाम होगा - तबाही।

भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा - विनाश और महाविनाश। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोबिंद सिंह जी भी धरती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था - "सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबै गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊं". अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा है। इसीलिए जब हमारी बहन-बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुसकर कुचल दिया।

