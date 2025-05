Adampur Air Base: आपके पराक्रम की वजह से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, आदमपुर एयर बेस पर पीएम मोदी बोले- आतंकियों को घर में घुसकर मारा

Highlights पाकिस्तान के साथ हाल में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान कार्रवाई में शामिल थे। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही खास अनुभव था। यात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ दिन तक चले सैन्य संघर्ष के बाद हो रही है।

आदमपुरः आदमपुर एयर बेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके पराक्रम की वजह से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज है। आप लोगों ने आतंकियों को घर में घुसकर मारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारें ध्वस्त करते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई ध्वनि के साथ लक्ष्य तक पहुंचती हैं, तो दुश्मन को 'भारत माता की जय' सुनाई देती है। जब हम रात में भी सूरज को रोशन करते हैं, तो दुश्मन को 'भारत माता की जय' सुनाई देती है। जब हमारी सेनाएं परमाणु ब्लैकमेल की धमकी को उड़ा देती हैं, तो आसमान से केवल एक ही बात गूंजती है- 'भारत माता की जय'। आप सभी ने करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित किया है, हर भारतीय की मां को गौरवान्वित किया है, आपने इतिहास रचा है, और मैं आपको देखने के लिए आज सुबह आपके बीच आया हूं..."

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi says "When our drones destroy the walls of the enemy's fort, when our missiles reach the target with a whizzing sound, the enemy hears 'Bharat Mata Ki Jai'. When we light up the sun even at night, the enemy sees 'Bharat Mata Ki…

जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं, तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है, तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए मैं आज सुबह-सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा हूं। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी, तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं।

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi said, "Pakistan's drone, their UAVs, aircraft and missiles - all of those failed before our capable air defence. I extend heartfelt appreciation to the leadership of all air bases of the country and every air warrior of the…

आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयर बेस गए। वायुसेना कर्मियों ने उन्हें जानकारी दी और उन्होंने बहादुर जवानों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार की सुबह पंजाब में आदमपुर वायु सेना केंद्र पहुंचे और वहां वायु सेना के उन जवानों से बातचीत की जो पाकिस्तान के साथ हाल में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान कार्रवाई में शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘आज सुबह मैं एएफएस आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, members of the Armed Forces chant 'Vande Mataram' & 'Bharat Mata Ki Jai'



Earlier this morning, PM Modi went to Air Force Station Adampur and met brave air warriors and soldiers.

PM Shri @narendramodi visited the Adampur Air Base this morning. During the visit, he interacted with the soldiers, appreciated their dedication, and uplifted their morale.

साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही खास अनुभव था। सशस्त्र बल हमारे देश के लिए जो भी करते हैं, उसके लिए भारत उनका सदा आभारी रहेगा।’’ मोदी की यह यात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ दिन तक चले सैन्य संघर्ष के बाद हो रही है।

Earlier this morning, PM Narendra Modi went to the Adampur Air Base. He was briefed by Air Force personnel and he also interacted with the brave Jawans.



(Source: PM Narendra Modi/X) pic.twitter.com/eRBJHVIlos — ANI (@ANI) May 13, 2025

PM Narendra Modi's speech at the Adampur Air Base will be broadcast at 3:30 pm today.



Earlier this morning, PM Narendra Modi went to the Adampur Air Base. He was briefed by Air Force personnel and he also interacted with the brave Jawans.

इससे पहले भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में छह-सात मई की रात को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पड़ोसी देश में और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। दोनों देशों ने 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी। हालांकि, भारत ने साफ किया है कि उसने अभियान को केवल स्थगित किया है और पाकिस्तान की गतिविधियों को देखकर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

PM Shri @narendramodi visited the Adampur Air Base, where he received a briefing from Air Force personnel and interacted with our brave jawans.

