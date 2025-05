VIDEO: करण थापर के इंटरव्यू में शशि थरूर ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बीजेपी का किया जोरदार बचाव, जानिए उन्होंने क्या कहा?

Highlights शशि थरूर ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम में ट्रंप की मध्यस्थता के दावे को खारिज किया साक्षात्कार में थरूर को ट्रम्प के मध्यस्थता के दावों पर आपत्ति जताते हुए सुना जा सकता है मोदी सरकार के अनुसार, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच वार्ता के बाद सीजफायर किया गया था

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर उनके रुख और इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की 'मध्यस्थता' की भूमिका के संबंध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के 'प्रमुख प्रवक्ता' के रूप में लेबल किया जा रहा है।

ट्रंप ने सुझाव दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में नौ आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद पिछले हफ्ते के संघर्ष के दौरान अमेरिका ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच मध्यस्थता की थी।

करण थापर के साथ एक साक्षात्कार में थरूर को ट्रम्प के मध्यस्थता के दावों पर आपत्ति जताते हुए सुना जा सकता है। थरूर ने साक्षात्कार में कहा कि मध्यस्थता तब होती जब एस जयशंकर (ईएएम) अमेरिकियों को बुलाते और कहते कि सुनो, हम इसे पूरा करना चाहते हैं। क्या आप कृपया इसे पाकिस्तानियों तक पहुंचाएंगे... ए, बी, सी।

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा कर पाता। अगर भारत ऐसा करता तो मुझे आश्चर्य होता।" इस बिंदु पर थापर ने थरूर से पूछा कि विपक्ष के सदस्य के रूप में उन्हें कैसे पता होगा कि जयशंकर ने क्या कहा या क्या किया? "आपकी अपनी पार्टी के नेता मलिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अमेरिकी मध्यस्थता पर सवाल उठा रहे हैं। आप कैसे इतने आश्वस्त हो सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था?"

Watch Shashi Tharoor, grilled by Karan Thapar, emerge as the principal spokesman of, and the leading apologist for, the BJP government with respect to what might have led to the ceasefire between India and Pakistan and what the Trump administration’s role might have been in this…