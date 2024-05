Lok Sabha Elections 2024: "भ्रष्टाचार था 'नमामि गंगे' में, मुझे फर्जी ढंग से फंसाया गया, मेरी पत्नी श्रीकला जौनपुर से जीत दर्ज करेंगी", सलाखों से रिहा होने के बाद धनंजय सिंह ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 1, 2024 11:34 AM

यूपी के जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जेल से रिहा होने के बाद केस में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह जौनपुर में अपनी पत्नी और बसपा प्रत्याशी श्रीकला सिंह के लिए प्रचार करेंगे, ताकि वो इस चुनाव में जीत हासिल कर सकें।