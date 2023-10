Lok Sabha Elections 2024: एचडी देवेगौड़ा ने कर्नाटक जेडीए प्रमुख सीएम इब्राहिम को पार्टी से निकाला, लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ समझौते का कर रहे थे विरोध

Highlights जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने पार्टी के कर्नाटक प्रमुख सीएम इब्राहिम को निष्कासित किया इब्राहिम की जगह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी राज्य के अंतरिम प्रमुख बनाया गया है इब्राहिम लोकसभा चुनावों के लिए हुए जेडीएस-भाजपा गठबंधन का बेहद तीखा विरोध कर रहे थे

बेंगलुरु: जनता दल (सेक्युलर) के प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने पार्टी के कर्नाटक प्रमुख सीएम इब्राहिम को निष्कासित कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने गुरुवार को इस फैसला का ऐलान करते हुए बताया कि सीएम इब्राहिम की जगह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी बतौर अंतरिम राज्य प्रमुख बनाये गये हैं।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार जेडीएस नेतृत्व ने यह फैसला हाल के घटे घटनाक्रम के बाद लिया है। जिसमें सीएम इब्राहिम आगामी लोकसभा चुनावों के लिए जेडीएस द्वारा भाजपा के साथ किये गये चुनावी गठबंधन का बेहद तीखा विरोध कर रहे थे।

सीएम इब्राहिम ने पार्टी अलाकमान के फैसले पर नाराजगी जताते हुए साफ शब्दों में कहा कि वो इस गठबंधन को नहीं मानते है। इब्राहिम ने कहा था कि जेडीएस में उनका खेमा भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में कभी शामिल नहीं होगा।

बीते 16 अक्टूबर को पार्टी प्रमुख एचडी देवेगौड़ा के खिलाफ खुली बगावत करते हुए इब्राहिम ने कहा था, ''उनके पास तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल नहीं है। मैं कम से कम कर्नाटक जेडीएस का अध्यक्ष हूं तो भला वो (एचडी देवगौड़ा) कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं की एचडी देवगौड़ा मेरे पिता समान है और एचडी कुमारस्वामी मेरे छोटे भाई जैसे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि एनडीए गठबंधन छोड़कर वो वापस आ जाएं।''

#WATCH | Bengaluru: Karnataka JD(S) President CM Ibrahim speaks on BJP- JD(S) alliance, says, "I am the state president (of JDS)... We will decide with whom to alliance, except BJP... I will ask him (Kumaraswamy) to come back..." pic.twitter.com/KUiDSU1mHz