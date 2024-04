Lok Sabha elections 2024: 'फाजिलपुरिया' गुरुग्राम से लड़ेंगे चुनाव, जेजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची में सिंगर-रैपर का नाम शामिल

Highlights जेजेपी ने मंगलवार को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की क्षेत्रीय दल ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए पांच सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं फाजिलपुरिया के नाम से मशहूर गायक-रैपर राहुल यादव जेजेपी के टिकट पर गुरुग्राम से चुनाव लड़ेंगे

Lok Sabha elections 2024: हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने मंगलवार को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कभी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही जेजेपी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए पांच सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं।

फाजिलपुरिया के नाम से मशहूर गायक-रैपर राहुल यादव जेजेपी के टिकट पर गुरुग्राम से चुनाव लड़ेंगे। फाजिलपुरिया का नाम हाल ही में नोएडा के सांप के जहर मामले में आया था, जिसमें यूट्यूबर एल्विश यादव को जेल हुई थी। पार्टी ने सत्तारूढ़ भाजपा के रणजीत सिंह चौटाला के खिलाफ हिसार से दो बार की विधायक नैना सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है।

नैना चौटाला जेजेपी प्रमुख अजय सिंह चौटाला की पत्नी और हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला की मां हैं, जबकि रणजीत चौटाला अजय के चाचा हैं। जेजेपी ने पूर्व विधायक रमेश खटक को सिरसा लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है, जबकि पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह भिवानी-महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ेंगे।

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नैना महिलाओं को राजनीति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पूरे हरियाणा में 'हरि चुनरी चौपाल' जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। राव बहादुर सिंह हाल ही में कांग्रेस से जेजेपी में शामिल हुए हैं।

Jannayak Janta Party (JJP) releases its first list of candidates for the upcoming #LokSabhaElections2024



Singer-rapper Rahul Yadav (Fazilpuria) to contest from Gurugram

Naina Singh Chautala, party MLA and mother of former Deputy CM Dushyant Chautala, from Hisar pic.twitter.com/pKr6Df3OhA