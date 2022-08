लोकसभा चुनाव 2024ः बीजेपी में बदलाव शुरू, यूपी के बाद त्रिपुरा में फेरबदल, राजीव भट्टाचार्य नए प्रदेश अध्यक्ष

Highlights हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सौदान सिंह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। देवेन्द्र सिंह राणा को चुनाव सह-प्रभारी बनाया है।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा चुनाव 2024 पर फोकस करना शुरू कर दिया है। आज बीजेपी ने कई बदलाव किए। भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया और इसके साथ ही राजीव भट्टाचार्य को पार्टी की त्रिपुरा इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

इसके साथ ही हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सौदान सिंह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। सौदान सिंह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। देवेन्द्र सिंह राणा को चुनाव सह-प्रभारी बनाया है। भाजपा के दोनों नेताओं की यह सगठनात्मक नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

