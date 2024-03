Lok Sabha Election 2024 Dates: 1.82 करोड़ वोटर पहली बार डालेंगे वोट, 100 वर्ष से अधिक मतदाता की संख्या 2.38 लाख

Highlights 2019 से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 96.88 करोड़ आगामी आम चुनावों के लिए मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। 2024 में लैंगिक अनुपात बढ़कर 948 हो गया है, जो 2023 में 940 था।

Lok Sabha Election 2024 Dates: लोकसभा पर्व की घोषणा हो रही है। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कांफ्रेस कर इसकी जानकारी दी। देश में पहली बार 1.82 करोड़ वोट डालेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमारा वादा इस तरह से राष्ट्रीय चुनाव कराने का है, जिससे विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़े। देश में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र हैं, 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारी टीम अब पूरी हो चुकी है, हम भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस साल के लोकसभा चुनाव में लगभग 97 करोड़ भारतीय मतदान करने के पात्र होंगे। आयोग ने यह भी कहा कि 18 से 29 वर्ष की आयु के दो करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है।

VIDEO | Lok Sabha elections 2024: "96.8 crore are total electorates in the country. Out of this, 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. Meanwhile, there are 1.8 crore first-time voters in these elections," says Chief Election Commissioner Rajiv Kumar at a press… pic.twitter.com/X1ssLoWiHK