कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मुस्लिम लीग वाले बयान पर पीएम मोदी पर किया पलटवार, कहा- "उनका तो पुराना रिश्ता है..."

मिर्जापुर: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणापत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए उसे मुस्लिम लीग का घोषणापत्र बताया। इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी को घेरते हुए करारा जवाब दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "मोदी जी का मुस्लिम लीग से पुराना रिश्ता होता तो तुम लोग उन्हें अपना अब्बा मान कर सलाम कर रहे होते।"

उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि कैसे 1940 के दशक में बीजेपी के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके बंगाल, सिंध में अपनी सरकारें बनाईं।

दरअसल, मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने यह बयान दिया। और बीजेपी का मुस्लिम लीग से पुराना नाता होने का दावा किया।

