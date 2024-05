Lok Sabha Election 2024: श्रीकला धनंजय सिंह का जौनपुर से कटा टिकट, BSP ने श्याम सिंह को फिर से बनाया उम्मीदवार

By आकाश चौरसिया | Published: May 6, 2024 11:27 AM

Next

बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मौजूदा प्रत्याशी का टिकट काटकर फिर से एक बार श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बना दिया है।

फोटो क्रेडिट- (एक्स)