बिहार: लखीसराय में कुर्ता पायजामा पहनने के कारण जिलाधिकारी ने प्रधानाध्यापक को फटकारा, दिया निलंबित करने का आदेश

Highlights बिहार के लखीसराय जिले की है घटना निरीक्षण पर निकले थे जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह कुर्ता पायजामा पहनने पर प्रधानाध्यापक निलंबित

लखीसराय: सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिहार के लखीसराय जिले के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह एक बालिका प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यपक को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय को गुस्सा इसलिए आया है क्योंकि प्रधानाध्यापक ने कुर्ता पायजामा पहन रखा था।

दरअसल मामला ये है कि बिहार के लखीसराय जिले के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह निरीक्षण पर निकले थे। अपने दौरे के दौरान जब जिलाधिकारी महोदय बालगुदर स्थित बालिका प्राइमरी स्कूल पहुंचे तब उन्हें प्रधानाध्यापक निर्भय कुमार सिंह कुर्ता पायजामा में बच्चों को पढ़ाते दिखे। जिलाधिकारी को प्रधानाध्यापक निर्भय कुमार सिंह का पहनावा बेहद नागवार गुजरा।

प्रधानाध्यापक के कुर्ता पायजामा पहनने से गुस्साए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इस परिधान में आप शिक्षक नहीं बल्कि राजनेता दिख रहे हैं। गुस्साए जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह प्रधानाध्यापक निर्भय कुमार सिंह को सिर्फ फटकार लगाकर ही नहीं रुके। जिलाधिकारी ने शिक्षाधिकारी को मौके पर ही निर्भय कुमार सिंह को निलंबित करने का आदेश भी दे दिया। जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि प्रधानाध्यापक का वेतन काटा जाए और उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाए।

जिलाधिकारी ने स्कूल के संचालन के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए और मौजूदा व्यवस्था से बेहद खफा नजर आए। लेकिन जिस तरह से स्कूल के प्रधानाध्यापक को कुर्ता पायजामा पहनने के कारण कार्रवाई का सामना करना पड़ा, इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में रही।

अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत में एक स्कूल टीचर का कुर्ता पायजामा पहनना गुनाह है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जिलाधिकारी संजयकुमार सिंह ने प्रधानाध्यापक निर्भय कुमार सिंह के साथ साथ जैसा व्यहार किया, क्या वो स्वीकार करने लायक है?

Does wearing "Kurta Pyjama" by a teacher is now crime in India??

This DM is ordering 'show cause' and 'salary cut' notice just for wearing "Kurta Pyjama".

The way this English Babu DM is behaving, is it anyhow acceptable @jsaideepak and @JaipurDialogues sir?? pic.twitter.com/wr8MUsrSFV