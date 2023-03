Kuno National Park: कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता ‘साशा’ की गुर्दे की बीमारी के कारण मौत, जानिए

Highlights 17 सितंबर को नामीबिया से लाकर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था। मादा चीता की सेहत करीब छह माह से ठीक नहीं थी। इलाज के लिए पृथकवास बाड़े में वापस लाया गया था।

Kuno National Park: मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) में नामीबिया से लाये गए चीतों में से एक मादा चीता ‘साशा’ की गुर्दे की बीमारी के कारण मौत हो गयी। यह जानकारी एक शीर्ष वन अधिकारी ने दी। मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ, वन्यजीव) जे एस चौहान ने बताया, ‘‘चीता ‘साशा’ की गुर्दे के समस्या के कारण मृत्यु हो गई।

A female Cheetah 'Shasha' brought from Namibia to MP's Kuno National Park on December 22, has died. It was found that cheetah Shasha was suffering from a kidney infection before she was brought to India. pic.twitter.com/2VtAvchrNL