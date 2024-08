Kolkata Doctor Rape Case: अस्पताल में तोड़फोड़ की जांच सीबीआई करेगी, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया आदेश, ममता बनर्जी की सरकार को लगाई फटकार

Highlights RG Kar Hospital में तोड़फोड़ की जांच सीबीआई करेगी Calcutta High Court ने दिया आदेश ममता बनर्जी की सरकार को लगाई फटकार

Kolkata Doctor Rape Case: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में हुई तोड़फोड़ की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। यह घटना 14 अगस्त की रात को एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में मध्यरात्रि के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी।

30-40 hooligans visited RG Kar in the guise of protestors and vandalized everything which includes emergency ward of the hospital as well as the dharna mach of doctors or RG KAR.



Police and RAF were present but they remained silent for roughly 30 mins to allow the hooligans?… pic.twitter.com/3DbMIxySzV