"अचानक पैसा और पावर आने से बददिमाग हो गए आप...", 2000 की नोट बंद होने पर केजरीवाल के तंज पर खुशबू सुंदर का पलटवार

नई दिल्ली: देश में 2,000 के नोट बंद करने के फैसला आने के बाद से इसे लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। आरबीआई द्वारा शुक्रवार शाम 2000 रुपये के नोटों को संचलन से वापस लेने की आरबीआई की अचानक घोषणा ने विपक्षी नेताओं को केंद्र सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया है।

इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो हजार के नोट बंद होने पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए इस फैसले का विरोध किया।

'आप' संजोयक अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी की नेता खुशबू सुंदर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट के जरिए पलटवार किया।

खुशबू सुंदर ने अरविंद केजरीवाल को अंहकारी बताया और पैसे और पावर के कारण उनके बददिमाग होने की बात कही।

खुशबू सुंदर ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अचानक पावर और पैसा मिला है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, "अहंकार का पूर्ण प्रदर्शन! राजनीतिक मतभेद चाहे जो भी हों, एक मर्यादा होनी चाहिए और हमारे पीएम की कुर्सी का सम्मान करना चाहिए।

इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है। इसीलिये कहते हैं, वोट सोच समझ कर देना चाहिए, वरना अचानक पावर और पैसा आते ही 'बददिमाग' हो जाते हैं कुछ लोग। जैसे के आप @ArvindKejriwal जी"

खुशबू सुंदर का ये करारा तंज अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि, इस पर अभी तक 'आप' की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए दो हजार के नोटों को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला था।

उन्होंने कहा था कि "पहले उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये के नोट से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब वे कह रहे हैं कि 2,000 रुपये के नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पीएम को शिक्षित होना चाहिए। कोई भी कुछ भी कह सकता है।"

उन्होंने कहा, "इसीलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। उसे समझ आता नहीं है। भुगतना जनता को पड़ता है।"

