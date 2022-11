वीडियो: इन दो मीडिया चैनल पर भड़के केरल के गर्वनर आरिफ मोहम्मद खान, गुस्से में सरेआम कहा- 'गेट आउट'

Highlights केरल गर्वनर ने कहा, अगर कैराली टीवी और मीडिया वन टीवी चैनलों में से तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा उन्होंने गुस्से में कहा- अगर इन दोनों चैनलों में से कोई है तो कृपया बाहर निकल जाएं खान ने आरोप लगाया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) शासित राज्य में ‘‘कुलीनतंत्र’’ की एक व्यवस्था है

तिरुवनंतपुरम: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो मीडिया चैनल पर भड़क उठे। यहां तक की उन्होंने सरेआम उन्हें बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। दरअसल, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कोच्चि में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, "अगर कैराली टीवी और मीडिया वन टीवी चैनलों में से कोई भी यहां है, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर इन दोनों चैनलों में से कोई है तो कृपया बाहर निकल जाएं।"

न्यूज एजेंसी एनएनआई द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए वीडियो में आरिफ मोहम्मद खान ये कहते हुए नजर आए कि मीडिया की भूमिका अहम है और मैंने हमेशा मीडिया का जवाब दिया है। लेकिन आज मैं ऐसी मीडिया जो पार्टी का कॉडर बनकर काम कर रही हैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे यहां से चले जाएं।

उन्होंने आगे कहा, अगर कैराली टीवी और मीडिया वन टीवी चैनलों में से कोई भी यहां है, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर इन दोनों चैनलों में से कोई है तो कृपया बाहर निकल जाएं। उन्होंने तिलमिलाते हुए गुस्से में कहा इन चैनलों ने मेरे खिलाफ अभियान चलाया है।

#WATCH | "If anybody from Kairali TV and Media One TV channels is here, I won't talk to you. I there is anybody from these two channels please get out," said Kerala Governor Arif Mohammed Khan during a press briefing in Kochi, earlier today pic.twitter.com/aZap8BJRLv