दिल्ली सीएम आवास विवाद पर एलजी के जाँच के आदेश का भाजपा ने किया स्वागत. कहा- जब दिल्ली ऑक्सीजन की कमी से तड़प रही थी तो केजरीवाल अपना शीशमहल बना रहे थे

Highlights LG वीके सक्सेना ने दिल्ली सीएम आवास पर व्यय रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया साथ ही उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, इस मामले में दिल्ली एलजी के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में हुए कथित रूप से करोड़ो रूप खर्च को लेकर भाजपा आप पर हमलावर है। बीजेपी ने शनिवार को कहा कि वह एलजी वीके सक्सेना द्वारा जांच के आदेश का स्वागत करती है, जिन्होंने अधिकारियों को दिल्ली सीएम आवास पर व्यय रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके (आम आदमी पार्टी) सत्ता में आने से पहले, वे सत्ता में सभी को भ्रष्ट कहते थे, और कोई नहीं जानता था कि वे अपने लिए बोल रहे हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में, भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "वह और उनकी पार्टी इस मामले में दिल्ली एलजी के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण पर जो भी पैसा खर्च किया गया है, वह करदाता है।" पैसा, जिसे यमुना नदी की स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय राजधानी में पानी की बेहतर पहुंच जैसे मुद्दों पर खर्च किया जाना चाहिए था, बजाय इसके कि मुख्यमंत्री ने अपने घर की मरम्मत के लिए पैसे का इस्तेमाल किया।"

VIDEO | BJP leader @ManojTiwariMP reacts to the allegations against Delhi CM #ArvindKejriwal for 'spending Rs 45 crore of public funds on his bungalow'. pic.twitter.com/ZbbtZpOsv4 — Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2023

एक अन्य वीडियो में, भाजपा नेता हर्षदीप मल्होत्रा ​​केजरीवाल पर अपने लिए एक स्विमिंग पूल बनाने का आरोप लगाते हुए देखा जा सकता है, जबकि उनके शासित लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य सदस्य कहा करते थे कि जो भी सत्ता में आता है वह भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि वे कहते थे कि सत्ता में आते ही उन्होंने अपने लिए भ्रष्टाचार शुरू कर दिया।

VIDEO | "I welcome the inquiry ordered by the L-G of Delhi in this matter, says BJP leader Harshdeep Malhotra. pic.twitter.com/7AivnVowCZ — Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2023

बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी के मुताबिक, केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास की मरम्मत के लिए नियमों का उल्लंघन किया। "अगर वह अपने घर का नवीनीकरण करना चाहते थे, तो इसे कानून द्वारा वर्णित तरीके से किया जाना चाहिए था, एक अनुमान लगाया जाना चाहिए था, निविदाएं पारित की जानी चाहिए थीं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ।"

VIDEO | "Arvind Kejriwal has violated the rules for the renovation of his official residence," says Delhi BJP leader @RamvirBidhuri. pic.twitter.com/hvniRcEIO4 — Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2023

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये के विवाद के बीच एलजी वीके सक्सेना ने अधिकारियों को व्यय रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश दिया है और 15 दिनों के भीतर मामले पर रिपोर्ट मांगी है।



Web Title: 'Kejriwal Built Swimming Pool When Delhi Residents Lacked Drinking Water': BJP Welcomes LG's Inquiry