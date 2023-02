दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष चुनी जाने के बाद कौसर जहां ने मोदी सरकार को लेकर कही बड़ी बात, कहा, मुस्लिम समुदाय...

Highlights जहां ने कहा- पीएम मोदी की सरकार ने मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है कहा- तीन तलाक पर प्रतिबंध के बाद मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं उन्हें दिल्ली सचिवालय में हुए चुनाव में समिति के सदस्यों द्वारा डाले गए पांच में से तीन वोट मिले

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी की कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष चुनी गई हैं। कौसर जहां ने खुद को दिल्ली हज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कहा कि एलजी द्वारा अध्यक्ष पद और समिति के गठन के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का निर्माण किया गया। सभी नियमों को ध्यान में रखकर चुनाव कराया गया जिसका फैसला हो चुका है।

इस दौरान जहां ने मोदी सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा तीन तलाक पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं अपने नए पद को लेकर उन्होंने कहा कि हज पर जाने वालों की परेशानी कम करने पर काम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लिहाजा मुद्दों से निपटा जाएगा।





Delhi| PM Modi’s govt has fought for the Muslim community’s rights. Women feel safe after ban on Triple Talaq. It is our responsibility to work on reducing the problems for those going for Haj. The issues will be dealt with accordingly: Kausar Jahan,Chairman,Delhi Haj Committee pic.twitter.com/EFuWtd90hq