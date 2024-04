Amit Shah In Kasganj: 'अखिलेश यादव को जाति में भी अपना परिवार ही दिखाई देता है', चुनावी सभा में बोले अमित शाह

Highlights अमित शाह ने कासगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित किया अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण को अटकाकर रखा 22 जनवरी को मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्रीराम कर दिया

Amit Shah In Kasganj: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। अमित शाह ने कासगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि मुझे मालूम है कि वह जातिवाद कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को जाति में भी अपना परिवार ही दिखाई देता है। वह खुद कन्नोज से चुनाव लड़ रहे हैं पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव लड़ रहे हैं। बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहे हैं। आजमगढ़ से धमेंद्र यादव लड़ रहे हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh: Addressing a public rally in Kasganj, Union Home Minister Amit Shah says, "Rahul Baba is spreading lies in the name of backward classes. He says that if BJP wins 400 seats, BJP will remove reservation in the country. He doesn't understand, that we had two… pic.twitter.com/iFXLuNC14w