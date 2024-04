Narendra Modi In Uttara Kannada: '...मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ', चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरा जन्म मौज करने के लिए नहीं हुआ है परमात्मा ने मोदी को आपकी सेवा के लिए ही पैदा किया है पीएम ने कहा कि आज मैं आप सभी से विकसित कर्नाटक के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं

Narendra Modi In Uttara Kannada: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर कन्नड़ में थे। यहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। परमात्मा ने मोदी को आपकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि और आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। ये मेरी गारंटी है आपको, मेरा पल-पल आपके नाम, मेरा पल-पल आपके बच्चों के भविष्य के नाम, मेरा पल-पल आपके सपनों को साकार करने के नाम, मेरा पल-पल देश के नाम है।

#WATCH Uttara Kannada, Karnataka: PM Narendra Modi while addressing the public meeting in Sirsi says, "The entire country including Karnataka has a history where Nawab, Sultans and Badshah have committed heinous crimes and tyranny on common people, these Sultans have destructed &… pic.twitter.com/zJqhcejXv4 — ANI (@ANI) April 28, 2024

पीएम ने कहा कि आज मैं आप सभी से विकसित कर्नाटक के लिए, विकसित भारत के लिए आप सबका, पूरे कर्नाटक का आशीर्वाद मांगने आया हूं और इतनी बड़ी मात्रा में जब माताएं-बहनें हों, इतना उमंग-उत्साह हो, विजय का विश्वास हो, विकसित भारत का संकल्प हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपके आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रहेगी। पीएम ने कहा कि आपके आशीर्वाद ने ही 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा-एनडीए की मजबूत सरकार देश में बनाई। हमने देश के विकास के साथ ही स्थानीय अभिव्यक्तियों को पूरा करने के लिए भी पूरी ईमानदारी से काम किया।

#WATCH Uttara Kannada, Karnataka: PM Narendra Modi while addressing the public meeting in Sirsi says, "In Bengaluru after they (Congress) assumed power, a bomb blast took place in a Cafe and what statement they made 'gas ka cylinder fata hai, arey! aapka dimaag fata hai ki gas ka… pic.twitter.com/iV2RrrFc4S — ANI (@ANI) April 28, 2024

यहां उत्तर कन्नड़ा में घर, बिजली और पानी जैसी योजनाओं पर एनडीए सरकार ने बहुत काम किया है। भाजपा सरकार 'विकास भी, विरासत भी' इस मंत्र को लेकर चलती है। पीएम ने कहा कि मेरे और आपके पूर्वजों ने अयोध्या में प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी। ये छोटा काल नहीं है। लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। देश आजाद होने के दूसरे ही दिन प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऐसा काम करने के लिए छप्पन इंच का सीना लगता है। तब जाकर 500 साल का सपना, 500 साल का इंतजार समाप्त होता है। लेकिन ये तब होता है जब आपके वोट की ताकत मिलती है।

