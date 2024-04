Amit Shah On Rahul Gandhi Tweet: 'मोदी की गारंटी है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता', राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब

Highlights अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी आधारहीन झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं अगर बीजेपी की मंशा आरक्षण खत्म करने की होती तो अब तक यह हो चुका होता अमित शाह ने कहा, पूरे देश में जब तक बीजेपी है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता

Amit Shah On Rahul Gandhi Tweet: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी-कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इधर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहती है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी आधारहीन झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा सरकार इस देश में 10 साल से है। हमें दो बार पूर्ण बहुमत मिल चुका है।

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: On Congress leader Rahul Gandhi's tweet that "BJP wants to snatch away the reservation of Dalits, backward classes and tribals", Union HM Amit Shah says, "Rahul Gandhi is trying to mislead people by telling baseless lies. The BJP government has been… pic.twitter.com/EiAMT1Pwp7