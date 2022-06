बुलडोजर को लेकर कार्ति चिदंबरम का भाजपा पर तंज, कहा- राज्य प्रायोजित सतर्कता न्याय कानून के शासन के लिए मौत की घंटी है

Highlights कार्ति चिदंबरम भ्रष्टाचार मामले को लेकर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। कार्ति चिदंबरम ने आरोप लगाया था कि उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य असहमति की आवाज को चुप कराना है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और कानपुर की सड़कों पर बुलडोजर चलने के साथ विपक्ष ने कार्रवाई को लेकर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। दरअसल, कई राज्यों में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर हिंसा और झड़पें देखी जा रही हैं। इस बीच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने रविवार को बिना नाम लिए योगी सरकार पर तंज कसा।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राज्य प्रायोजित सतर्कता न्याय कानून के शासन के लिए मौत की घंटी है। बता दें कि 53 वर्षीय कांग्रेस नेता चीन के लिए वीजा भ्रष्टाचार मामले को लेकर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। कांग्रेस नेता ने पहले आरोप लगाया था कि उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य असहमति की आवाज को चुप कराना है।

State sponsored vigilante justice is the death knell for the rule of law. #bulldozer