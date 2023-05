कर्नाटक शपथ ग्रहणः सिद्धारमैया दूसरी बार मुख्यमंत्री तो डीके पहली बार बनेंगे डिप्टी सीएम; नीतीश, स्टालिन, पवार होंगे शामिल, इन्हें नहीं बुलाया गया

By अनिल शर्मा | Published: May 20, 2023 07:55 AM

Karnataka swearing-in: पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि ममता बनर्जी सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह से दूर रह सकती हैं और वह अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को भेज सकती हैं। कांग्रेस विपक्ष के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित करके विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की तैयारी में है।

तस्वीरः PTI